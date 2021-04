LG Days Amazon: fino a 200 Euro di sconto sui monitor da gaming con FreeSync

Si concluderanno il 2 Maggio 2021 gli LG Days di Amazon, che permettono di acquistare a prezzo ridotto diversi modelli di monitor da gaming a marchio LG. Vediamo di cosa si tratta: il risparmio comunque è importante e raggiunge fino a 200 Euro rispetto ai prezzi di listino.

LG Days Amazon - sconti su monitor da gaming

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24" FULL HD LED, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero: 169,99 Euro

Le offerte saranno disponibili per i prossimi due giorni. E' possibile anche effettuare il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 14,17 Euro al mese sul monitor 24GN53A da 24 pollici, mentre sugli altri due non viene garantita la stessa possibilità.

E' però possibile anche aggiungere l'estensione della garanzia da 1 o 2 anni semplicemente spuntando la casella dedicata.