LG Days Mediaworld: quasi 400 Euro di sconto su un TV OLED da 55 pollici

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, Mediaworld ha lanciato gli LG Days che saranno attivi online fino al prossimo 11 Aprile. Tra le promozioni troviamo diversi modelli di TV OLED di varie gamme, tra cui la CX su cui è possibile risparmiare quasi 400 Euro.

L'LG OLED 55 CX da 55 pollici può infatti essere acquistato a 1310 Euro, 389 Euro in meno se si confronta con i 1699 Euro di listino imposto dal produttore. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento a rate in venti mensilità da 65,50 Euro, con tan e taeg 0%. E' possibile riceverlo anche a casa, pagando un sovrapprezzo di 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è ovviamente a costo zero.

Il televisore in questione è dotato di un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz. E' ovviamente presente anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, il che vuol dire che effettuando l'acquisto in negozio è anche possibile godere dello sconto aggiuntivo di 50 Euro previsto dal Governo nell'ambito dello switch off al DVB-T2. La scheda tecnica è completata da un comparto audio con potenza in uscita di 40W.