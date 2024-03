LG Display, 1 miliardo di Dollari per far aumentare la produzione degli OLED

LG Display ha annunciato un investimento da 1 miliardo di Dollari per espandere la produzione dei display OLED di grandi, medie e piccole dimensioni nel 2024 e negli anni a venire.

L’azienda ha spiegato che intende rafforzare l’offerta attraverso un sostanzioso aumento di capitale. In una nota inviata al Korea Times, la compagnia spiega che “sta aumentando la percentuale di prodotti OLED in tutte le aree di business: grandi, medie e piccole. Dal 2024, l'area su larga scala dovrebbe espandere la propria base di clienti, e l'area su media scala prevede di avviare la produzione di massa di prodotti OLED per dispositivi IT. In questa piccola area, prevediamo che il volume delle spedizioni aumenterà in base all'espansione della capacità produttiva nel 2023”.

Complessivamente, LG Display ha dichiarato che nel 2024 la produzione di pannelli OLED per TV aumenterà del 20% rispetto allo scorso anno, ed inizierà a fornire i pannelli TV WOLED a Samsung Electronics per le game S90D ed S85D. La compagnia si occupa già della fornitura di pannelli WOLED ad Hisense, LG Electronics, Sony, Panasonic, Philips ed altri.

La speranza degli utenti è che questo investimento, collegato ad una maggiore disponibilità di pannelli, porti anche ad un calo dei prezzi.

In occasione del CES 2024, LG ha anche presentato il TV Signature OLED T trasparente da 77 pollici, in grado di trasformarsi anche in un OLED classico.