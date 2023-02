LG Display si prepara a produrre pannelli micro OLED: si punta a VR/AR

Il futuro degli OLED secondo LG è stato svelato al CES 2023 e si manifesta sotto forma di nuovi televisori di fascia alta con pannelli più luminosi. Attenzione però ad altri segmenti di mercato, in quanto LG Display si sta attrezzando per produrre schermi micro OLED da implementare su visori AR e VR.

Stando a un report del portale asiatico The Elec, infatti, la divisione LG Display potrebbe dare vita a una collaborazione con Meta e SK Hynix per sviluppare e produrre display micro OLED probabilmente a partire dal 2025 o 2026, proponendo un’alternativa ai display micro LED di piccole dimensioni con risoluzione ultra elevata. Considerato che i pannelli micro OLED vanno prodotti con wafer di silicio e non substrati di vetro o plastica, è naturale che LG Display richieda la collaborazione del gigante SK Hynix.

Diverso è il discorso per Samsung Display, anch’essa interessata a costruire una linea di produzione pilota per micro OLED ad Asan, in Corea del Sud, con l’intento di avviare la produzione effettiva dalla seconda metà del 2023. Essendo produttore di display e di semiconduttori, Samsung ha tutto lo stretto necessario per lanciarsi in questa avventura il prima possibile.

L’utilizzo di schermi con migliaia di pixel per pollice consente difatti di perfezionare l’esperienza d’uso con dispositivi per realtà virtuale e realtà aumentata, come i visori Meta Quest. Non va esclusa, tuttavia, la futura implementazione su altri device dal form factor ben differente, comprese fotocamere professionali e persino binocoli. Secondo i report, dunque, i display micro OLED firmati Samsung arriveranno su headset realizzati da Samsung Electronics, Qualcomm e Google; LG Display, invece, li fornirà a Meta e, forse, ad Apple.

