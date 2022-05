LG Display vuole aumentare luminosità TV OLED del 20%: si passa a 1200 nits?

Dopo il lancio della gamma TV 2022 firmata LG, la divisione Display del produttore sudcoreano sembrerebbe avere concentrato risorse tecniche e personale sulla ricerca di soluzioni innovative per aumentare la luminosità del 20% sui TV OLED, arrivando così a circa 1.200 nit.

Stando a quanto riportato da The Elec e ripreso poi anche da FlatpanelsHD, LG Display starebbe pensando all’applicazione di microlenti ai pannelli affinché il percorso della luce venga ottimizzato per l’efficienza, aumentando la luminosità e riducendo il consumo energetico complessivo allo stesso tempo. Un traguardo simile sarebbe ottimo sia per l’azienda che per i consumatori, tra innovazione e costi inferiori sul lungo termine.

Riprendendo parte del report, “LG si aspetta un miglioramento del 20% nella luminanza OLED dai 1.000 nit attuali di OLED.EX a 1.200 nit tramite l’aggiunta di micro obiettivi. È probabile che [i micro obiettivi] vengano applicati già quest’anno”. La produzione di questi pannelli OLED modificati per i televisori dovrebbe quindi iniziare negli stabilimenti di LG Display tra Paju e Guangzhou a fine 2022; così facendo, la nuova tecnologia potrebbe debuttare nei TV LG OLED del 2023. Allo stato attuale consigliamo, come da prassi, di valutare queste indiscrezioni cum grano salis.

A proposito di LG, ci spostiamo nel mondo dei monitor e vi reindirizziamo alla recensione di LG UltraGear 27GP950.