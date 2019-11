LG: disponibile il nuovo firmware che introduce il supporto a Nvidia G-Sync

Come annunciato in precedenza, LG ha iniziato il rollout del nuovo firmware per i TV OLED della serie 2019 che introdurrà il supporto a NVIDIA G-Sync, la particolare tecnologia che permette di sincronizzare i fotogrammi dei videogiochi con la frequenza di aggiornamento della TV.

La compatibilità con NVIDIA G-Sync sarà implementata su tutti i modelli di TV LG OLED 2019, tra cui le serie E9, C9 e B9. Il rollout dell'aggiornamento inizierà dal Nord America per poi arrivare, entro la fine dell'anno in Europa, Asia, America Latina, Africa e zona mediorientale. Grazie alla tecnologia G-Sync i TV OLED di LG saranno capaci di offrire un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente, eliminando i fenomeni del tearing e dello stuttering, con una velocità di aggiornamento delle immagini più rapida e input lag ridotto.

"Come prima TV ad offrire il supporto al G-Sync di NVIDIA, LG sta dimostrando il suo impegno a fornire un'esperienza di gioco più avanzata" ha commentato Sam Kim, vicepresidente della Product Planning Division di LG. "La partnership con NVIDIA sta aiutando i nostri TV OLED a stabilire un nuovo standard nelle prestazioni di gioco" ha poi concluso.

Intanto, NVIDIA ha ufficializzato la presentazione della nuova Shield TV con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos.