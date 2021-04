LG, sempre più dubbi sul futuro dei suoi smartphone: addio in arrivo lunedì?

I dubbi sul futuro di LG nel mercato smartphone diventano sempre più numerosi, con indiscrezioni da fonti differenti che si stanno sommando in queste ore: gli ultimi aggiornamenti diffusi da FontTron giusto ieri ora hanno un’ulteriore conferma nelle fonti contattate dal media nazionale Korea Times.

Stando a quanto riportato da questi ultimi, LG avrebbe preso in considerazione varie opzioni come una vendita completa della divisione smartphone, una suddivisione di quest’ultima tra più acquirenti o addirittura, nel peggiore dei casi, il ritiro dal business degli smartphone. Secondo le fonti contattate dal Korea Times, la società dovrebbe rilasciare un annuncio ufficiale in seguito alla riunione del consiglio di amministrazione del 5 aprile.

Un funzionario di LG Electronics, per il momento, ha dichiarato: "Non c'è niente da commentare. Tutto quello che possiamo dire è che ogni possibilità è aperta. Anche se non possiamo confermarlo in questo momento, annunceremo la direzione specifica della nostra attività di comunicazioni mobili”. L’opinione dei tipster del settore, però, rimane quella per cui la società sudcoreana avrebbe in realtà già deciso di chiudere la sua attività nel mercato smartphone e annunciare il ritiro definitivo solamente nella giornata di lunedì 5 aprile 2021.

Le motivazioni andrebbero trovate nel mancato successo di tale divisione negli ultimi anni, con conti continuamente in rosso per le vendite scarse. Alla luce di ciò, la società avrebbe contattato altre aziende come il gruppo vietnamita Vingroup per raggiungere accordi di vendita, ma le trattative si sono concluse senza punti in comune. Dopo aver chiuso la divisione smartphone, quindi, la società con ogni probabilità cercherà di trasferire i suoi dipendenti in altre unità dell'attività di LG per lavorare, per esempio, sul settore telecomunicazioni, sui televisori o altri dispositivi ancora.

C’è ancora una lieve possibilità, però, di vedere giungere sul mercato lo smartphone LG Rollable contro ogni previsione, dato che il dispositivo pieghevole ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG.