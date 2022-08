LG entro fine 2022 lancerà TV e monitor OLED da solamente 20 pollici?

Con l’addio agli smartphone sta giovando notevolmente a LG, tanto da avere registrato il miglior fatturato di sempre nel Q2 2022. Le risorse precedentemente dedicate ai dispositivi mobili sono state riallocate ad altri segmenti aziendali, tra cui LG Display che, recentemente, ha confermato l’arrivo di schermi OLED da 20 pollici entro fine 2022.

Stando a quanto ripreso dal portale sudcoreano The Elec, LG Display sta producendo in serie piccoli pannelli OLED per una moltitudine di dispositivi consumer, da smartphone e smartwatch a TV e monitor, ma la vera novità arriverà entro fine 2022. Durante un forum ospitato dalla Korea Display Industry Association, il vicepresidente di LG Display Kang Won-seok ha affermato: “LG Display ha in programma di presentare un pannello OLED da 20 pollici entro la fine dell'anno per l'applicazione nei dispositivi personali”.

Non è chiaro quali siano i piani per la produzione di massa di questo pannello specifico, tantomeno se troverà effettivamente spazio su monitor per PC desktop, computer portatili o anche televisori dalle dimensioni particolarmente ridotte. Il lancio negli ultimi mesi 2022, ad ogni modo, significa anche che la commercializzazione dei dispositivi interessati avverrà solamente nel 2023.

La società ha poi aggiunto che presenterà un display OLED trasparente da 77 pollici nel corso del prossimo anno, e che sta sviluppando pannelli OLED per tablet da portare sul mercato nel 2024 con l’iPad in primis.

Al di fuori della divisione LG Display, il marchio asiatico recentemente ha presentato gli auricolari LG Tone Free T90.