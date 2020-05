LG estende la garanzia su tutti i prodotti: come effettuare la richiesta

LG ha annunciato che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, sarà possibile richiedere l'estensione della garanzia per tutti i dispositivi su cui quella convenzionale era in scadenza tra il 1 Marzo ed il 4 Maggio. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta, però, scade il 30 Giugno 2020.

La decisione rientra nell'iniziativa #LGCares, attraverso cui la società vuole esprimere il proprio sostegno alle persone coinvolte direttamente ed indirettamente nella lotta contro il Covid-19.

"La scelta nasce dalla volontà di LG di affiancare i consumatori anche in un periodo critico come quello attuale, nel quale puó diventare difficile ricorrere per tempo all’assistenza (per motivi di salute o a causa del lockdown) e puó diventare ancora più spiacevole gestire il malfunzionamento di un elettrodomestico" afferma la società nel comunicato stampa diffuso oggi, in cui viene sottolineato che "tutti gli altri termini e condizioni della garanzia convenzionale LG, così come riportati nella cartolina di garanzia che accompagna il prodotto, rimangono invariati".

La richiesta dovrà essere presentata attraverso il servizio d'assistenza esibendo una prova d'acquisto (scontrino o fattura).

LG, inoltre, ha anche voluto sottolineare che intende garantire il proprio servizio di assistenza clienti su tutte le categorie di prodotti (smartphone, elettrodomestici e prodotti audio video e climatizzatore), che può essere contattato tramite la live chat presente sul sito, ma anche via mail o telefono.

Tutti i dettagli del programma #LGCares sono disponibili attraverso la pagina dedicata.