LG cesserà la produzione di pannelli TV LCD entro la fine del 2020

LG Display, uno dei principali produttori di pannelli TV, ha confermato che cesserà la produzione di TV LCD entro la fine del 2020 per concentrarsi sui display OLED. L'annuncio è stato dato dal chief executive dell'azienda, Jeong Ho-Young.

L'amministratore delegato di LG Display ha infatti dichiarato: "Concluderemo la nostra produzione di TV LCD in Corea del Sud entro la fine dell'anno e ci concentreremo sulla produzione nel nostro impianto in Cina". La società ha infatti due centri di produzione per i pannelli LCD. La decisione è stata percepita come una risposta alla rapida evoluzione del settore dei TV che negli ultimi anni ha visto arrivare nuove tecnologie, nonché nuovi attori sul mercato. L'eccesso di pannelli TV LCD ha drasticamente ridotto i prezzi di tale tecnologia, intaccando i ricavi della società. Jeong rimane però fiducioso sul futuro dell'azienda affermando che la focalizzazione sui TV OLED rappresenterà oltre il 50% delle entrate di LG entro il 2021.

Questa cifra comprenderà i ricavi dovuti ai display WOLED (con doppio pannello per i bianchi) utilizzati nel settore TV e nella segnaletica e quelli per i display POLED (marchio proprietario) per smartphone e industria automobilistica. Intanto LG ha presentato la nuova linea di TV OLED per il 2020 che comprende il primo TV OLED da 48 pollici.