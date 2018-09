LG: le foto dallo stand dell'IFA di Berlino. In mostra il Canyon da 246 display OLED

Le presentazioni ed i keynote ormai sono agli archivi, ma l'IFA di Berlino è nel bel mezzo della sua attività. Direttamente dalla capitale tedesca grazie al nostro responsabile dell'area magazine Alessio Ferraiuolo ci arrivano delle spettacolari fotografie dallo stand di LG.

Piatto forte della gallery è il Canyon da 246 display OLED che la compagnia ha montato alla fiera, dopo averlo mostrato già in precedenza al CES di Las Vegas. Una resa davvero spettacolare, che immerge nelle spettacolari immagini create ad hoc dalla compagnia in cui un mix di colori e paesaggi la fanno da padroni.

Chiaramente non mancano le immagini ed i focus sugli altri prodotti in mostra al padiglione di LG: dal processore a9, che ci viene anche mostrato all'opera in alcuni televisori.

Spazio anche alla linea audio Xboom, ormai diventata un punto cardine dell'offerta LG, mentre non mancano focus sui nuovi monitor da gaming mostrati. Tra tutti, vi facciamo vedere da vicino il 34 pollici QHD UltraGear 34GK950G, di cui vi abbiamo già parlato su queste pagine e caratterizzato dalla tecnologia NVIDIA G-Sync, che migliora la resa visiva e garantisce un'esperienza immersiva durante le sessioni di gioco.

Vi invitiamo a restare collegati su Everyeye.it per altri aggiornamenti e fotografie dall'IFA di Berlino, che si concluderà il prossimo 5 Settembre.