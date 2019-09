LG, le foto dallo stand dell'IFA di Berlino: spiccano i nuovi TV 8K

Dopo le foto dello stand di Lenovo, di cui abbiamo discusso su queste pagine qualche ora fa, concludiamo il coverage dell'IFA di Berlino con l'ultimo set fotografico. Questa volta tocca allo stand di LG, il produttore asiatico che ha mostrato diverse novità per l'anno a venire.

Come si può vedere dagli scatti presenti in calce, sono presenti praticamente tutti i dispositivi mostrati nel corso dell'evento tenuto lo scorso 6 Settembre, tra cui il G8X Thinq, lo smartphone con tre schermi su cui però ancora non sono trapelate informazioni in merito alla disponibilità ed i prezzi.

Nel corso dell'IFA però LG ha anche presentato i nuovi monitor da gaming Ultragear, rivolti ai videogiocatori più esigenti.

Qualche giorno prima della conferenza teutonica è stata la volta del primo TV OLED 8K al mondo ed i nuovi TV NanoCell 8K da 75 pollici, che promettono un'esperienza di visione coinvolgente grazie ai colori vivaci, e contrasto e dettagli impressionanti. Il prodotto si sorregge sulla tecnologia Nano Color, che filtra le impurità delle immagini per migliorare la riproduzione dei colori, mentre Nano Black garantisce una regolazione precisa della retroilluminazione per permettere di godere di neri profondi ed un maggiore contrasto.

Per tutte le notizie dell'IFA di Berlino vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.