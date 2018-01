LG G7: il CEO dell'azienda avrebbe ordinato di ricominciare da capo il progetto

Si è parlato di recente del progetto relativo all', nuovo smartphone Android pronto a competere con i più recenti top di gamma prodotti dalla concorrenza.

Stando alle dichiarazioni di un dipendente della società coreana, riportate anonimamente dal sito The Investor, il responsabile di LG avrebbe ordinato inoltre una revisione completa del prossimo top gamma già in sviluppo, appunto LG G7, ordinando al team impegnato nel suo sviluppo di bloccare i lavori in corso per riprogettare lo smartphone da zero a causa della “mancanza di un punto di forza” capace di contraddistinguere il telefono sul mercato dai concorrenti. Tutto ciò sembra confermare le recenti dichiarazioni della scorsa settimana da parte del CEO di LG ElectronicsInc. Jo Seong-jin in merito all'addio al ciclo di rilascio annuale per gli smartphone.

La nuova data di lancio dovrebbe essere quindi annunciata il mese prossimo. Queste decisioni confermano quindi il nuovo pensiero dell’azienda che intende presentarsi sul mercato con un nuovo prodotto solo quando questo sarà dotato di tutte le caratteristiche adatte per competere alla pari con la concorrenza.