LG G7 in arrivo a metà Marzo con display OLED e 6 gigabyte di RAM?

Non solo Galaxy S9 . Nel corso dell'anno appena iniziato saranno tanti gli smartphone top di gamma che i vari produttori lanceranno sul mercato, tra cui anche LG.

Nella giornata di oggi, direttamente dalla Corea, ci giungono le prime notizie sull'LG G7. Secondo quanto affermato da alcune fonti, i dispositivo dovrebbe includere lo Snapdragon 845 e non 385, come rivelato inizialmente, con tanto di supporto alla ricarica veloce 4.0 del produttore dell'SoC.

SoC che, appunto, dovrebbe essere accompagnato da 6 gigabyte di RAM, ma la sorpresa più piacevole per gli utenti probabilmente sarà rappresentata dallo schermo OLED, che LG prenderà in prestito dal V30. Inutile dire che anche a livello estetico, lo schermo occuperà la maggior parte della scocca frontale.

Per quanto riguarda la possibile data di presentazione, probabilmente il produttore potrebbe presentarlo nel corso del Mobile World Congress che si terrà il prossimo mese di Marzo. LG a quanto pare non sarebbe in alcun modo preoccupata per il possibile accavallamento con il Galaxy S9, che potrebbe raggiungere gli scaffali nello stesso periodo. Hwang Jung-hwan, infatti, ha affermato che LG non "è preoccupata per il Galaxy S9, che sarà lanciato a Marzo", in quanto la società si starebbe concentrando per differenziare quanto più possibile il dispositivo dal concorrente di Samsung.

L'LG G7, invece, dovrebbe essere disponibile dopo il 20 Aprile. Per quanto riguarda le altre specifiche, il rapporto afferma che includerà anche la certificazione IP68, riconoscimento dell'Iride, doppia fotocamera anteriore e posteriore, ricarida senza fili e radio FM.