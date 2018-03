LG G7 Neo si fa vedere a 360 gradi nel primo video concept

E' emerso online il primo video concept di. Il tutto è stato creato e pubblicato dal noto canale. Tuttavia, vi ricordiamo che si tratta solamente di rumor e non c'è assolutamente alcuna informazione ufficiale in merito, anche se le indiscrezioni circolano già da diverse settimane.

Detto questo, lo smartphone combina metallo e vetro, con materiali premium. Ci sono due fotocamere posizionate sul retro, con il sensore di impronte digitali posto sotto ad esse. Sul lato destro troviamo il tasto d'accensione e il carrellino per la SIM, mentre i pulsanti per il volume si trovano a sinistra. Le cornici sono estremamente sottili, con un display dagli angoli arrotondati. Le cornici laterali sono quasi inesistenti, mentre quelle in alto e in basso sono davvero sottili.

La fonte non parla delle specifiche tecniche dello smartphone, ma i rumor precedenti descrivono un LG G7 montante un processore octa-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 845 e 4 GB o 6 GB di RAM. Non è da escludere che la società immetta sul mercato anche una versione Plus, con memorie "potenziate". Ovviamente, però, dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di scoprirne di più, visto che LG sembra aver da poco effettuato un deciso cambio di rotta.