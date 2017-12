LG G7 potrebbe integrare un avanzato scanner dell'iride

Il prossimo top di gamma potrebbe utilizzare uno scanner dell’iride decisamente evoluto. Lo hanno rivelato alcune immagini contenute in un brevetto di LG, anche se ancora il tutto non è stato ufficializzato.



La nuova tecnologia potrebbe essere utilizzata già su LG G7, che secondo recenti indiscrezioni potrebbe essere presentato il mese prossimo, in occasione del CES 2018 che si tiene a Las Vegas nei primi giorni dell’anno, in due varianti, una disponibile subito sul mercato e una il cui arrivo è previsto in primavera.

Lo scanner verificherà le caratteristiche biometriche e mostrerà prima una schermata chiara e in seguito una scura, verificando in questo modo i cambiamenti dell’iride in base alla quantità di luce ricevuta. Il sensore verificherà quale contenuto sta guardando l’utente e se è il legittimo proprietario ne consentirà l’apertura. La fotocamera sviluppata da LG è inoltre in grado di passare dalla modalità a infrarossi a quella normale, evitando quindi il ricorso a un sensore aggiuntivo e consentendo di ottenere cornici ridotte.