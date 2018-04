LG G7 ThinQ fa capolino su Geekbench, ecco la scheda tecnica

Con il passare dei giorni, ci stiamo avvicinando sempre più alla presentazione del nuovo LG G7 ThinQ, il nuovo smartphone top di gamma 2018 di LG, che nelle ultime settimane è a più ondate trapelato sul web attraverso leak e render che ne hanno mostrato quasi tutti gli aspetti. Nella giornata di oggi però tocca alla scheda tecnica.

Il dispositivo, infatti, è stato intravisto su Geekbench, la popolare piattaforma di benchmarking, che l'ha aggiunto al proprio database, svelando la maggior parte delle specifiche.

Lo smartphone, infatti, con ogni probabilità sarà basato sull'ultimo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 845, un'informazione già nota ai molti e che era già trapelata nelle scorse settimana, ma che assume ancora più importanza se si conta che Geekbench ci dà anche un assaggio delle prestazioni, avendo ottenuto un punteggio di 2.312 in single core ed 8.979 in multi-core, vicino a quello del Galaxy S9.

A quanto pare inoltre LG avrebbe deciso di puntare su 4 gigabyte di RAM e non 6 gigabyte, come ipotizzato in precedenza. Resta da vedere se ne saranno disponibili due varianti sul mercato o meno, ma probabilmente questo non lo sapremo fin quando non verrà presentato.

Il dispositivo, con ogni probabilità, avrà Android 8.0 Oreo come sistema operativo, ma altre informazioni interessanti provengono dal comparto schermo.

Il G7 ThinQ, infatti, dovrebbe essere dotato un display da 1000 nit, un pulsante dedicato all'IA che permetterà di accedere a varie funzioni, e sarà disponibile in varie colorazioni.

Il lancio è previsto per il 2 Maggio.