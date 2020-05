LG G7 ThinQ inzia ricevere Android 10 ma con qualche problemino

Android 10 è finalmente in fase di rilascio anche per il top di gamma del 2018 di casa LG, il G7 ThinQ, così come annunciato da alcuni clienti che hanno visto arrivare l’update sul proprio dispositivo brandizzato T-Mobile. Sebbene, la notizia in sé farà felici molti utenti, la casa Coreana è parecchio in ritardo nel rilascio dell'aggiornamento.

C'è da considerare infatti che Android 11 è in fase avanzata di sviluppo e verrà ufficialmente presentato il 3 giugno 2020 dopo che il Google I/O 2020 è stato ufficialmente annullato.

Ritardo ancor meno giustificato se si considera che la stessa LG aveva annunciato qualche anno fa l’apertura di un nuovo centro dedicato esclusivamente allo sviluppo degli aggiornamenti, che sarebbero così dovuti essere rilasciati in maniera molto più rapida. Nonostante ciò, la situazione non è cambiata e le nuove versioni software continuano ad arrivare in ritardo.

Stando alle segnalazioni presenti online, l’update è stato avviato in Corea e negli USA solo per gli utenti in possesso del device brandizzato. Le versioni no brand ed altro operatore dovrebbero riceverlo nel corso dei prossimi giorni. Il download potrebbe richiedere del tempo, considerato il peso che varia da 1,41 a 1,5 GB ed il consiglio è quello di utilizzare esclusivamente la rete Wi-Fi ed evitare di consumare tutti i giga disponibili.

Nonostante la nuova versione software, LG sembra non aver incluse alcune funzionalità presenti in altri smartphone della concorrenza. Manca infatti la modalità scura per le impostazioni rapide e non è applicabile neanche all’app telefono di Google. Inoltre, sembrerebbe che alcune gesture, in fase di navigazione, non funzionino a dovere.

Queste mancanze non faranno felici gli utilizzatori dell’LG G7 che dopo aver dovuto aspettare ulteriori mesi prima di ricevere l’aggiornamento rispetto ad altri brand, ora saranno costretti ad utilizzare anche una versione di Android non del tutto completa. La speranza è che LG possa fare ulteriori passi in avanti e porre maggior attenzione al rilascio di nuovi update software nel corso dei prossimi mesi.

Per consolare gli appassionati del brand, sono in corso da Unieuro gli LG Cazy Days con tanti prodotti in offerta.