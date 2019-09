LG G8s ThinQ cala vertiginosamente di prezzo su Amazon: costa quanto un medio gamma!

Il mercato smartphone non perdona: se non riesci a convincere totalmente il pubblico e la critica, il costo del tuo prodotto è destinato a crollare in modo molto rapido. Si tratta di una dinamica vista molte volte, ma la storia di LG G8s ThinQ forse non ha così tanti precedenti, visto il nuovo prezzo di vendita.

Infatti, LG G8s ThinQ è arrivato in Italia a giugno 2019, quindi circa tre mesi fa, a un prezzo di vendita iniziale di 769 euro. Lo smartphone puntava molto sulle funzionalità Air Motion (controllo del dispositivo tramite "gesture aeree") e Hand ID (sblocco tramite sistema venoso), ma purtroppo per l'azienda sudcoreana la critica non ha apprezzato particolarmente queste novità. Inoltre, il dispositivo è stato collocato da molti nel "limbo" degli smartphone "nella media".

L'azienda sudcoreana è già passata oltre a questo smartphone, lanciando LG V50 ThinQ 5G, annunciando LG G8X ThinQ e percorrendo una strada che a nostro modo di vedere è quella giusta. Tuttavia, ovviamente LG G8s ThinQ continua a rimanere in vendita e adesso diventa finalmente molto più appetibile, dato che viene venduto a un prezzo di 419 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 6/128GB). Vi ricordiamo che G8s ThinQ è stato creato per competere nella fascia top di gamma e quindi può risultare particolarmente interessante in virtù del nuovo prezzo, che è inferiore di ben 350 euro rispetto a quello di tre mesi fa. Per chi non lo sapesse, G8s ThinQ monta un processore Qualcomm Snapdragon 855 e dispone delle certificazioni IP68 e MIL-STD-810G. Non mancano inoltre un comparto connettività completo e un buon display, come potete leggere nella nostra recensione di LG G8s ThinQ.