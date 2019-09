LG G8X ThinQ ufficiale a IFA 2019: uno smartphone con tre schermi

Dopo aver presentato i monitor da gaming UltraGear, LG ha utilizzato la visibilità offerta dall'edizione 2019 dell'IFA di Berlino per svelare al grande pubblico un nuovo smartphone Dual Screen: LG G8X ThinQ.

Si tratta quindi di una soluzione molto simile a quella che abbiamo già potuto apprezzare con LG V50 ThinQ 5G, ma ovviamente ci sono le dovute differenze tra i due modelli. LG G8X ThinQ monta un display OLED principale da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, sensore di impronte integrato, aspect ratio 19,5:9 e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una doppia fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) + 13MP (f/2.4, grandangolare), una fotocamera anteriore da 32MP (f/1.9) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0.

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE fino al Wi-Fi 802.11ac passando per l'NFC e per la porta USB Type-C 3.1. Presenti anche le certificazioni IP68 e MIL-STD 810G. Per quanto riguarda l'accessorio LG Dual Screen, esso dispone di uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio 19,5:9. Sono chiaramente state aggiunte alcune nuove funzionalità legate all'accessorio Dual Screen, ma l'aspetto più interessante è la presenza di un piccolo schermo monocromatico da 2,1 pollici nella parte anteriore della custodia. Quest'ultimo permette solamente di visualizzare l'orario, la data, la carica residua e l'icona di alcune tipologie di notifiche. Insomma, alla fine LG ha presentato sul serio uno smartphone con tre schermi.

Non abbiamo dettagli precisi in merito al prezzo e alla disponibilità di LG G8X ThinQ, ma sappiamo che dovrebbe arrivare in Italia entro la fine dell'anno.