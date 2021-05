LG, una galleria d'arte nel tuo salotto coi nuovi TV OLED della serie Gallery

Dopo aver dato uno sguardo alla lineup di TV OLED LG di quest'anno, il colosso sudcoreano torna sotto i riflettori con una splendida iniziativa per i fortunati possessori della linea Gallery.

Un connubio nato da una visione comune, infatti "il design elegante degli LG OLED TV serie Gallery e l’incredibile offerta di opere d’arte digitali disponibile su Sedition Art si combinano per trasformare la casa in una galleria d’arte: questo sogno condiviso ha ispirato la collaborazione tra LG Electronics e Sedition Art, la piattaforma online per l’acquisto, la raccolta e l’esposizione di opere d’arte digitali in tiratura limitata, nate esclusivamente per schermi e dispositivi".

Un'offerta per i nuovi acquirenti. Coloro che acquisteranno un TV della serie Gallery, dunque della serie GX o G1, sullo store ufficiale oppure nei negozi accreditati, dal 3 maggio al 31 dicembre, "riceveranno un voucher della durata di 6 mesi che darà accesso all’intero catalogo di Art Stream by Sedition, la piattaforma che conta oltre 4.000 opere realizzate da più di 900 artisti di fama mondiale tra cui Damien Hirst, Andreas Nicolas Fischer, Bill Viola, Jenny Holzer, Christian Boltanski e Ryoji Ikeda. La promozione darà inoltre accesso a playlist selezionate di opere d'arte, che rispecchiano un certo mood o tema, e a una playlist curata esclusivamente per LG.".

Per citare le parole di LG, questa nuova iniziativa mira a fornire un modo semplice e accessibile per godere dell'arte contemporanea sfruttando una tecnologia, quella dei TV, sempre più al centro del design domestico. Un giusto riconoscimento per i TV della gamma Gallery, "quest’iniziativa è un vero e proprio statement che rimarca il valore che LG attribuisce alla qualità d’immagine dei propri OLED TV, in grado di riprodurre immagini incredibilmente dettagliate e realistiche, proprio come un quadro d’arte contemporanea".