LG e gamma TV OLED 2019: trapela la prima immagine dei nuovi televisori

Gennaio è come sempre un mese molto importante per il mercato TV. La tradizione vuole che i grandi nomi del settore presentino le nuove proposte al CES di Las Vegas, proposte che arriveranno poi nel corso dell’anno anche in Europa. La conferenza di LG è molto attesa, ma intanto possiamo dare un primo sguardo al design dei suoi nuovi televisori.

L’immagine mostra linee molto minimali e razionali, con una piccola barra bianca nella parte bassa e un display dalle cornici ridotte. Trattandosi di un render è meglio però andare cauti con le osservazioni, perché il risultato reale potrebbe essere molto diverso. Per ora le informazioni sulla gamma TV 2019 sono molto scarse, di fatto non si sa nulla, se non che sarà impiegato un nuovo processore di immagine, successore dell’Alpha 9 utilizzato su quasi tutta la gamma 2018.

A prescindere dalla specifiche, comunque molto importanti, le novità più interessanti potrebbero arrivare sul fronte dei prezzi. LG ha infatti aumentato la produzione di pannelli OLED rispetto al passato, una scelta che potrebbe portare a una riduzione dei prezzi di vendita ulteriore rispetto a quelle che abbiamo già osservato quest’anno. Il prossimo anno potrebbe essere quello buono per cambiare TV quindi, non resta altro da fare che attendere il CES per scoprirlo.