LG, la gamma di TV OLED 2023 con le serie C3, G3, Z3 e B3 arriva in Italia

LG ha annunciato l’arrivo in Italia della collezione 2023 dei suoi televisori OLED presentata ad inizio anno al CES 2023 di Las Vegas. Il produttore ha spiegato che i modelli delle serie C3, G3, Z3 e B3 saranno disponibili su LG Online Shop e nei migliori negozi d’elettronica dalle prossime settimane.

Il fulcro della scheda tecnica è rappresentato dai nuovi pannelli OLED evo che per la prima volta arrivano anche sui TV 8K della serie Z3 e garantiscono un dettaglio superiore delle immagini ed una luminosità più alta rispetto agli OLED convenzionali. Sulla serie G3 e Z3 è presente anche il trattamento Super Anti Reflective che riduce i riflessi e rende l’esperienza completamente immersiva anche quando l’ambiente è illuminato.

Sotto la scocca troviamo il processore a9 Gen6 con AI con funzione AI Picture pro che effettua l’upscaling per una maggiore chiarezza delle imaging, a cui si aggiunge l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro.

Per il 2023 LG ha introdotto anche l’OLED Care, il programma che permette di mantenere i TV OLED LG sempre altamente performanti con Memory Optimizer che migliora le prestazioni dei TV e consente di effettuare auto diagnosi.

Se a livello software troviamo webOS, per quanto concerne l’audio sono presenti le tecnologie di ottimizzazione audio e video come Dolby Vision ed Atmos, ma è garantita anche una maggiore integrazione tra TV e soundbar con l’IMAX Enhanced Sound basato su DTS:X. Per i videogiocatori, sono garantite tutte le funzioni compatibili con lo standard HDMI 2.1a, a cui si aggiunge il Game Optimizer.

Gli OLED Evo Z3 saranno disponibili nelle versioni da 88 e 77 pollici; i G3 nella varianti 83/77/65/55 pollici, i C3 nei modelli da 83/77/65/55/48/42 pollici ed il B3 da 77/65/55 pollici.