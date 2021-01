LG gram 2021: la nuova linea di ultrabook si rifà il look e il display

Nel corso del primo CES totalmente virtuale, LG Electronics ha finalmente svelato la sua nuova lineup di notebook, presentando i nuovi ultrabook LG gram che saranno caratterizzati dall'aggiornamento all'undicesima generazione di processori Intel Rocket Lake e vanteranno un'autonomia fino a 19 ore.

La nuova gamma sarà composta da cinque modelli per tutte le tasche ed esigenze. Tre saranno i modelli tradizionali: LG gram 17 17Z90P, LG gram 16 16Z90P e LG gram 14 14Z90P. Alla lista si aggiungono anche due convertibili 2-in-1 dotati di display touch da 14 o 16 pollici protetti da Gorilla Glass 6.

I nuovi utrabook LG gram sono una piattaforma certificata Intel Evo e saranno tutti alimentati da CPU Intel di 11a generazione con grafica Iris X e memorie LPDDR4x. Parlando invece di monitor, l'azienda ha deciso di puntare su un aspect ratio di 16:10 per massimizzare l'efficienza, ampliando lo spazio utile. Anche tastiera e trackpad sono stati ingranditi per migliorare il comfort e l'esperienza d'uso.

Le dimensioni sono state ridotte all'osso, puntando su un design estremamente minimal e il peso non è da meno, in questa nuova generazione di ultraportatili LG: appena 1.35 kg e 17mm di spessore per il modello da 17 pollici e meno di un kg per il modello più piccolino. I due convertibili LG gram saranno dotati di stilo compatibile con Wacom AES 2.0 e una cerniera per aprirli a 360 gradi.

"Sinonimo di portabilità senza precedenti e prestazioni al top, il marchio LG gram continua ad alzare il livello per il mercato dei notebook ultrasottili", ha affermato Jang Ik-hwan, vicepresidente senior di LG Electronics, continuando con "un design più elegante e raffinato e display con proporzioni 16:10 pur mantenendo un peso leggero, la nostra ultima linea LG gram offre ai consumatori la possibilità di godere di una migliore produttività e di esperienze visive più coinvolgenti ovunque vadano".

Restiamo in attesa di sapere il prezzo di questi nuovi meravigliosi ultrabook , ma nel frattempo non vediamo l'ora che LG ci mostri il nuovo monitor da gaming flessibile.