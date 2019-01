LG, in arrivo i prodotti ThinQ migliorati: ora è il robot aspirapolvere a dirti cosa fare

I prodotti per la casa smart continuano a evolversi di mese in mese e per questo LG ha pensato di aggiornare il suo catalogo con dei prodotti ThinQ migliorati. Questi sono dei frigoriferi, robot aspirapolvere, televisioni e molto altro che introducono un "nuovo grado di intelligenza".

In particolare, stando a quanto annunciato sul palco della conferenza che si sta tenendo in questo momento nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas, questa gamma di prodotti sono in grado di suggerire azioni, piuttosto che eseguire solamente gli ordini impartiti tramite comandi vocali. Ad esempio, sul palco è stato mostrato un robot aspirapolvere che ha chiesto al suo proprietario quanto segue: "Ho rilevato uno spostamento dei mobili, vorresti aggiornare la mia 'mappa'?".

Oltre a questo, i nuovi prodotti sono in grado di tener conto di quelli che LG chiama "lifestyle data". In parole povere, secondo la visione della società sudcoreana dovrebbe essere la tecnologia a doversi adattare al nostro stile di vita, e non il contrario. Per questo motivo, LG ha sviluppato delle sofisticate IA in grado di capire cosa sta avvenendo nell'ambiente circostante. Ad esempio, se state pulendo la vostra stanza con una normale scopa, ora il robot aspirapolvere potrebbe chiedervi se avete bisogno del suo aiuto o meno.

Non manca anche LG ProActive Customer Care, un'intelligenza artificiale che vi avverte quando il vostro prodotto è da riparare o c'è qualcosa da sostituire. Un esempio fatto sul palco è quello relativo depuratore, che vi avvertirà a voce quando è necessario cambiare il filtro.



Molto interessante anche LG HomeBrew, una macchina per la produzione di birra che funziona attraverso capsule. Essa è in grado di "sfornare" fino a 5 tipi di birra al lancio e si pulisce da sola una volta finito. Ovviamente, questo prodotto è stato accolto bene dal pubblico presente in sala.