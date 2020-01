LG incanta i visitatori del CES con OLED Wave: 200 schermi OLED flessibili da 55''

Anche quest'anno, LG Electronics ha portato al CES di Las Vegas "LG OLED Wave", un'installazione che sta lasciando a bocca aperta i visitatori della fiera del Nevada e posizionata presso lo stand del Convention Center.

LG si è servita di una serie di display OLED Open Frame Flessibili.

L’immersiva e maestosa installazione LG OLED Wave è composta da 200 schermi OLED open frame da 55 pollici (128 convessi e concavi e 72 piatti). LG OLED Wave si estende per 6 metri in altezza e 25 metri in larghezza, regalando ai visitatori del CES la possibilità di fare un viaggio alla scoperta delle meraviglie della natura. Con immagini che raccontano l’impetuosità degli oceani e lo spettacolo luminoso dell'Aurora Boreale dei cieli del nord, LG OLED Wave sconvolgerà i sensi di chiunque la osservi anche attraverso suoni immersivi che trasporteranno il pubblico in alcuni dei più memorabili eventi naturali e luoghi della Terra. I visitatori potranno addirittura sperimentare il piacere di una passeggiata sotto le onde dell'oceano.

Nel corso della fiera di Las Vegas, LG ha anche presentato il primo TV OLED da 48 pollici, che integra anche la Filmmaker Mode oltre al supporto al Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Dolby Vision IQ. Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni sul CES.