LG Innotek vuole portare il vero zoom ottico nel mondo smartphone

Il comparto fotografico è uno dei segmenti maggiormente in evoluzione nel mondo degli smartphone. Una questione a lungo dibattuta in questo ambito è relativa allo zoom digitale, visto in determinati contesti come una limitazione non di poco conto. Ebbene, ora LG Innotek vuole fare sul serio in tal senso.

A tal proposito, come riportato da The Verge, l'azienda ha intenzione di portare sui prossimi flagship del mondo smartphone un modulo teleobiettivo con ottiche mobili reali. In parole povere, nonostante LG abbia ormai abbandonato il ruolo di produttore di smartphone a suo marchio, sta continuando a cercare di innovare questo mondo.

D'altronde, in questo caso si fa riferimento a una soluzione di LG Innotek, che rappresenta uno dei principali fornitori di moduli fotocamera per dispositivi mobili. In ogni caso, la novità indicata in questa sede è legata al prossimo CES 2023 e mira a garantire un vero zoom ottico continuo, collaborando tra l'altro con Qualcomm per fare in modo che la tecnologia venga adottata nel modo più ampio possibile anche grazie al SoC Snapdragon 8 Gen 2.

In cosa si traduce tutto ciò all'atto pratico? Quanto mostrato da LG fa uso, come avviene nel mondo degli obiettivi tradizionali per camere DSLR, di obiettivi mobili. In questo caso, si fa riferimento a una soluzione in grado di coprire il range 4-9x. Tutto questo chiaramente preservando i dettagli dell'immagine.

Perché si tratta di una novità potenzialmente importante? Finora in campo smartphone uno degli unici produttori a fare uso di un vero zoom ottico è Sony, che mediante Xperia 1 IV ha adottato un obiettivo 3.5-5.2x (85-125mm). Il range del modulo LG, che include la stabilizzazione ottica, va però da 100mm a oltre 200mm, permettendo inoltre ai produttori di risparmiare potenzialmente in consumi e spazio (in quanto si utilizza un'unica soluzione rispetto a due obiettivi separati 4x e 9x). Insomma, se la soluzione di Sony ha un po' lasciato a desiderare anche per via del range "limitato" a livello di zoom, nel 2023 potremmo vederne delle belle grazie a LG Innotek.