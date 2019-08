LG K20 disponibile In Italia a meno di 100 euro: standard militare e Android Go

La fascia di prezzo sotto i 100 euro è sempre stata un po' snobbata da buona parte degli appassionati di smartphone, visto che è molto difficile trovare un dispositivo che costi così poco e che al contempo sia in grado di effettuare come si deve tutte le operazioni quotidiane. L'arrivo in Italia di LG K20 potrebbe cambiare la situazione.

Infatti, lo smartphone coinvolto dispone di caratteristiche atipiche per la fascia di prezzo a cui appartiene. Basti pensare al fatto che il dispositivo ha superato 6 test di resistenza militare secondo lo standard MIL-STD-810G e risulta quindi in grado di sopportare cadute importanti, temperature estreme e shock termici. Per il resto, LG K20 è spinto da un processore quad-core MediaTek MT6739 operante alla frequenza massima di 1,5 GHz, affiancato da una GPU IMG GE8100, 1GB di RAM e 16GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 32GB).

Alcuni di voi si staranno sicuramente chiedendo come sia possibile che questa configurazione riesca a far girare Android 9 Pie. Ebbene, LG K20 implementa la Go Edition del robottino verde, ovvero una versione ottimizzata del sistema operativo mobile di Google in grado di far girare come si deve le principali applicazioni che si utilizzano tutti i giorni, da Chrome a Google Assistant passando per Maps, YouTube e GMail. Non manca anche il Play Store, da cui si possono scaricare anche altre app.

Lo schermo è un FullVision da 5,45 pollici con risoluzione 460 x 960 pixel, la fotocamera posteriore è da 8MP e quella anteriore è da 5MP. La batteria è da 3000 mAh e le dimensioni del dispositivo sono pari a 148,6 x 71,9 x 8,3 mm, per un peso di 153 grammi. Presente anche il supporto alle connettività richieste dall'odierno mercato degli smartphone (4G Dual SIM con slot microSD indipendente compreso).

LG K20 viene venduto a un prezzo di 99,99 euro nelle maggiori catene di negozi di elettronica. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di LG.