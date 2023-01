LG lancia Breeze: l'auricolare wireless che vuole curare l'insonnia e migliorare il sonno

Curare l’insonnia con un auricolare associato ad un’app. È questo l’obiettivo di Breeze, la nuova soluzione intelligente sviluppata da LG insieme a SleepWave Company, presentata in giornata odierna.

L’auricolare è progettato per essere indossato durante il sonno ed utilizza la tecnologia di rilevamento delle onde cerebrali per riprodurre suoni specificamente adattati all’attività delle onde cerebrali dell’utente: in questo modo sarà possibile addormentarsi più facilmente e migliorare la qualità del riposo.

Chiaramente, trattandosi di un dispositivo da indossare mentre si è con la testa sul cuscino, i progettisti hanno fatto in modo che il design sia ergonomico e comodo. A ciò si aggiunge anche l’integrazione di una nanotecnologia UV che contribuisce alla pulizia.

Tra i suoni che possono essere riprodotti figurano anche ninne nanne e rumori della natura, ma Breeze è anche in grado di sincronizzarsi con musica e video di YouTube.

La companion app analizza i dati dell’utente per fornire consigli personalizzati sulla cura del sonno: può ad esempio proporre routine migliorate e correggere gli orari del sonno, oltre che registrare i tempi di sonno e veglia, la postura e le volte in cui ci si rigira a letto. Trattandosi di un accessorio dedicato al sonno, analizza in maniera precisa le fasi ed in tempo reale grazie al monitoraggio continuo delle onde cerebrali.