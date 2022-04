LG lancia il cashback di Aprile 2022: 300 Euro di rimborso sull'acquisto di TV e soundbar

Con l’arrivo di Aprile 2022, LG lancia il cashback su soundbar e TV, che permette di ottenere un rimborso da 300 Euro acquistando determinati modelli dei due prodotti.

La promozione, valida dal 1 Aprile 2022 al 31 Dicembre 2022, prevede che coloro che acquistano un TV LG OLED ed una soundbar LG in promozione in uno dei punti vendita o degli e-commerce che aderiscono all’iniziativa, e che effettuano la registrazione entro 15 giorni, possano ricevere un rimborso fino a 300 Euro per l’acquisto di. una soundbar.

Sono compatibili i seguenti modelli di TV:

OLED42C26LB.API

OLED42C24LA.API

OLED48C26LB.API

OLED48A16LA.API

OLED48A16LA.APID

OLED48A16LA.AEU

OLED48A13LA.AEU

OLED48C14LB.APID

OLED48C15LA.API

OLED48C16LA.API

OLED48C25LB.API

OLED48C24LA.API

OLED48A26LA.API

OLED55A16LA.API

OLED55A16LA.APID

OLED55A16LA.AEU

OLED55B16LA.APID

OLED55B16LA.AEU

OLED55C14LB.APID

OLED55C15LA.API

OLED55C16LA.API

OLED55G16LA.API

OLED55G26LA.API

OLED55C26LD.API

OLED55C25LB.API

OLED55C24LA.API

OLED55B26LA.API

OLED55A26LA.API

OLED55A13LA.AEU

OLED65A16LA.API

OLED65A16LA.APID

OLED65A16LA.AEU

OLED65B16LA.APID

OLED65C14LB.APID

OLED65C15LA.API

OLED65C16LA.API

OLED65G16LA.API

OLED65G26LA.API

OLED65C26LD.API

OLED65C25LB.API

OLED65C24LA.API

OLED65B26LA.API

OLED65A26LA.API

OLED77A16LA.API

OLED77B16LA.API

OLED77B16LA.APID

OLED77C14LB.API

OLED77C14LB.APID

OLED77C15LA.API

OLED77C16LA.API

OLED77G16LA.API

OLED77Z19LA.API

OLED77Z29LA.API

OLED77G26LA.API

OLED77C26LD.API

OLED77C25LB.API

OLED77C24LA.API

OLED77B26LA.API

OLED83C14LA.API

OLED83C14LA.APID

OLED83G26LA.API

OLED83C26LA.API

OLED83C24LA.API

OLED88Z19LA.API

OLED88Z29LA.API

OLED97G29LA.API

Per quanto riguarda le soundbar, invece, danno diritto ad accedere alla promozioni i seguenti modelli:

GX.DEUSLLK - G1.DEUSLLK

QP5.DEUSLLK - QP5W.DEUSLLK

S75Q.DEUSLLK - S80QR.DEUSLLK - S90QY.DEUSLLK - S95QR.DEUSLLK

SN7CY.DEUSLLK - SN10YG.DITALLK

SP7.DEUSLLK - SP8YA.DEUSLLK - SP9YA.DEUSLLK - SP11RA.DEUSLLK · SPD7Y.DEUSLLK

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di LG. La registrazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall’acquisto, mentre entro 30 giorni devono essere inseriti i dati dei tv, incluso il codice seriale. Il consiglio è di consultare il regolamento ufficiale, disponibile nella pagina che abbiamo linkato poco sopra, il quale contiene tutte le informazioni sulla procedura da seguire per poter ottenere il cashback.

Nello stesso sito web è anche disponibile l'elenco dei negozi che partecipano all'iniziativa promozionale.