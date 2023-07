LG lancia i nuovi display modulari MAGNIT con tecnologia microLED: sono spettacolari!

È passato un anno da quando LG ha lanciato il TV microLED MAGNIT da 136", uno dei televisori più imponenti di sempre. Ora, però, il produttore sudcoreano è tornato alla carica, espandendo la gamma LG MAGNIT con un nuovo display microLED della serie LSAB con pixel pitch da 0,7 millimetri e completamente modulare.

Il nuovo display della gamma LG MAGNIT è disponibile in moduli LED della serie LSAB da 27", che possono essere combinati per scegliere la dimensione e la forma dello schermo che più si adattano al sito di applicazione e alle esigenze di comunicazione, consentendo così una massima versatilità di utilizzo, irraggiungibile con i televisori tradizionali.



Inoltre, il display vanta un design privo di cornici, che permette di creare superfici a più pannelli omogenee e senza bordi, riproducendo così immagini di grandi dimensioni senza interruzioni. La soluzione è dunque ideale per sale riunione, auditorium, lobby e altre applicazioni del settore del retail: per questo stesso motivo, lo schermo della linea MAGNIT è stato pensato per una manutenzione e un'installazione semplificate.



La gestione del display modulare LG MAGNIT avviene invece da remoto, tramite il servizio cloud LG ConnectedCare, che può anche essere utilizzato per effettuare diagnosi di eventuali problemi dello schermo, in modo da risolvere questi ultimi in modo ancora più rapido e semplice. In più, il prodotto è compatibile con LG SuperSign CMS e Creston Connected, che permettono una gestione efficiente del monitor e un controllo automatizzato della pianificazione e della distribuzione dei contenuti.



In termini tecnici, invece, il display LG MAGNIT di nuova generazione utilizza display LSAB da 0,7 millimetri con tecnologia MicroLED, insieme ad un processore LG Alpha 7 che restituisce neri profondi e colori vivaci, riproducendo fedelmente le immagini anche su un angolo di visione ampio ed elaborando video a bassa latenza. Lo schermo può essere acquistato sul sito web di LG Business Solutions.