LG lancia DualUp, primo monitor per PC con aspect ratio 16:18 pensato per creator

A seguire il lancio dei nuovi monitor da gaming LG UltraGear è il debutto internazionale del primo monitor per PC con aspect ratio 16:18 della casa sudcoreana: si tratta del monitor LG DualUp 28MQ780, disponibile a partire da oggi sul sito LG e presso rivenditori partner a 699 Euro.

Vincitore del CES 2022 Innovation Award, LG DualUp Monitor è un prodotto che intende rivoluzionare il modo di lavorare per content creator e sviluppatori, combinando due monitor sovrapposti per crearne uno unico. Si tratta di un pannello Square Double QHD (2.560 x 2.880) grande come due display da 21,5", solamente posti verticalmente nel formato di un pannello unico.

Così facendo, LG DualUp offre una funzione di visualizzazione divisa in verticale che consente agli utenti di vedere di più in un concentrato di multitasking. Il pannello in sé è un LCD IPS con tecnologia "Nano" di LG, con copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, supporto a HDR10 e refresh rate pari a 60Hz. Il supporto, inoltre, può essere fissato facilmente alla maggior parte delle scrivanie e dei tavoli e consente regolazioni di inclinazione, rotazione, altezza ed estrazione. Lato connettività, invece, include 2 porte HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, una porta USB 3.0 up-stream, due porte USB 3.0 down-stream e Power Delivery a 90W. Non mancano poi due altoparlanti stereo da 7W ciascuno.

Al momento della scrittura della notizia il monitor LG DualUp non risulta disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ma è presente su Amazon alla cifra maggiorata di 766,27 Euro.

