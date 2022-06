LG lancia la nuova gamma di laptop LG Gram con i5 ed i7: si parte da 1499 Euro

LG annuncia la nuova gamma di laptop premium LG Gram 2022, caratterizzata come sempre da un’elevata portabilità, design elegante e sottile ed una durata della batteria superiore ai modelli precedenti, a cui si aggiungono i nuovi modelli di processori.

La serie Z90Q è già disponibile in Italia in due polliciaggi: 16 e 17 pollici, affiancata dal primo monitor portatile di LG, il Gram+View. Sotto la scocca troviamo i processori Intel Core di 12esima generazione certificati EVOTM, nelle configurazioni con i5 ed i7 con 12 core e grafica integrata Intel Iris Xe. Gli SSD sono basati sulla quarta generazione NVMe, mentre la RAM LPDDR5 è da 5200 MHz a basso voltaggio, che si traduce in un miglioramento delle performance di circa il 22% rispetto ai modelli del 2022 di LG Gram. La batteria è da 80Wh ed assicura un’elevata autonomia.

Passando al display, i pannelli sono IPS con risoluzione 2,5K e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3: il formato 16:10 inoltre offre l’11% di spazio in più rispetto ad uno schermo 16:9.

In termini di resistenza, gli LG Gram soddisfano i rigorosi standard militari MIL-STD-810G.

Alla collezione si aggiunge il modello LG Gram+View, un monitor portatile da 16 pollici con risoluzione da 16 pollici 2,5K (2560x1600 pixel) e formato 16:10 che si collega tramite USB-C per ampliare lo spazio di lavoro ed ottimizzare la produttività.

Di seguito i prezzi:

“La collezione gram 2022 rispetta la natura e la storia del brand grazie a una portabilità estrema, un’eccellente qualità di performance e un’avanzata user experience”, ha affermato Seo Young-jae, Vicepresidente Senior e responsabile dell’area IT all’interno di LG Electronics Business Solutions Company. “Ideali per chi è impegnato tra varie trasferte, gli LG gram sono progettati per migliorare la produttività indipendentemente dal luogo in cui si sta lavorando.”