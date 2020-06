LG lancia in Italia la nuova lineup di soundbar 2020 ed XBOOM Speaker

LG ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi prodotti per il comparto audio, che erano stati presentati al CES e sono pronti ad approdare nel nostro paese. La lineup è composta da soundbar, speaker portatili, hifi e casse Bluetooth, ed è sviluppata in collaborazione con Meridian Audio.

Le soundbar sono dotati delle tecnologie Meridian Audio tra cui il Bass and Space che è in grado di potenziale la riproduzione delle basse frequenze per ampliare il soundstage. E' anche presente l'Image Elevation che garantisce un'esperienza d'ascolto più realistica.

La maggior parte delle soundbar supporta anche il Dolby Atmos e DTS:X e la tecnologia AI Room Calibration che come suggerisce il nome è in grado di ottimizzare l'output adattando automaticamente il suono all'ambiente circostante. Presente anche l'audio 4K Pass-Trough a cui si aggiunge un canale di ritorno audio potenziato (eARC). Ovviamente presente anche il supporto a Google Assistant.

Di seguito le schede tecniche ed i relativi prezzi:

SN9YG - tecnologia Meridian, 5.1.2 canali, 520W di potenza, Google Assistant, Dolby Atmos, 4K Pass through, High Resolution Audio, AI Room Calibration, Autosensing per installazione orizzontale o verticale e subwoofer wireless. Prezzo consigliato al pubblico: € 999

SN8YG - tecnologia Meridian, 3.1.2 canali, 440W di potenza, Google Assistant, Dolby Atmos, 4K Pass through, High Resolution Audio, AI Room Calibration e subwoofer wireless. Prezzo consigliato al pubblico: € 799

SN7CY - 3.1.2 canali, 380W di potenza, Dolby Atmos, High Resolution Audio, Bluetooth Streaming e subwoofer integrato. Prezzo consigliato al pubblico: € 399

SN6Y – 3.1 canali, 420W di potenza, High Resolution Audio, DTS Virtual:X, Bluetooth Streaming e subwoofer wireless. Prezzo consigliato al pubblico: €399

SN5Y – 2.1 canali, 400W di potenza, High Resolution Audio, DTS Virtual:X, Bluetooth Streaming e subwoofer wireless. Prezzo consigliato al pubblico: € 299

SN4 – 2.1 canali, 300W di potenza, High Resolution Audio, DTS Virtual:X, Bluetooth Streaming e subwoofer wireless. Prezzo consigliato al pubblico: € 199

Per quanto riguarda gli altoparlanti LG XBOOM, le novità abbracciano le linee OneBody, Micro HiFi, XBoom Bluetooth ed AI ThinQ, che offrono fino a 2000 Watt di potenza, la funzione Multiroom e la connettività wireless.

Arrivano sul mercato anche i nuovi LG XBOOM portatili PL7, PL5 e PL2, che si basano sulle tecnologie Meridian Sound ed includono anche la resistenza all'acqua grazie alla certificazione IPx5. In termini di autonomia, garantiscono fino a 24 ore di ascolto.

Infine, troviamo anche il pluripremiato speaker XBOOM AI ThinQ WK7 con design minimal e Google Voice Assitant.

Di seguito il listino prezzi:

RN5 - Prezzo consigliato al pubblico: € 279

PL7/PL7W - Prezzo consigliato al pubblico: € 199

PL5/PL5W - Prezzo consigliato al pubblico: € 129

PL2/PL2W - Prezzo consigliato al pubblico: € 69

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.