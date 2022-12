LG lancia monitor da gaming UltraGear con il primo pannello OLED 240 Hz al mondo

Lo scorso novembre abbiamo anticipato il lancio del monitor LG con schermo OLED QHD a 240Hz. Nella giornata odierna è arrivata una conferma importante: LG Electronics esporrà la sua ultima linea di monitor gaming OLED UltraGear al CES 2023 di Las Vegas.

Dotati del primo pannello OLED da 240 Hz al mondo prodotto in esclusiva da LG, i nuovi modelli da 27 e 45 pollici (27GR95QE e 45GR95QE) offrono un tempo di risposta inferiore a 0,03 millisecondi, colori precisi e contrasto avanzato, oltre che una risoluzione particolarmente elevata, pari a 2.560 x 1.440 pixel. Copre inoltre il 98,5% della gamma di colori DCI-P3 e ha il trattamento Anti-glare & Low Reflection (AGLR) per facilitare la visualizzazione delle immagini sullo schermo indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale.

Grazie al supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR), della compatibilità con NVIDIA G-SYNC, di FreeSync Premium e di VESA Adaptive Sync, il monitor UltraGear da 27 pollici di LG offre una visione perfetta con tearing e ritardi minimi. Supporta inoltre le specifiche HDMI 2.1 e la connettività DisplayPort 1.4, e incorpora un jack per cuffie che consente agli utenti di godere del suono realistico e spaziale di DTS Headphone:X.

Il modello 45GR95QE è invece il primo monitor OLED curvo da 45 pollici di LG per il gaming, con uno schermo in formato 21:9 e risoluzione WQHD (3.440 x 1.440). È anche il primo display da 45 pollici con curvatura 800R, caratterizzato da trattamenti Anti-glare & Low Reflection e certificati TÜV Rheinland e UL Solutions.

"Grazie alle nostre tecnologie display leader di settore, questi monitor offrono la velocità necessaria per giocare in maniera competitiva e una qualità dell'immagine che fa sembrare tutto più realistico", ha dichiarato Seo Young-jae, Senior Vicepresident e Head of IT Business Unit di LG Electronics Business Solutions Company. "In qualità di pioniere nel settore gaming, LG continuerà a progettare esperienze completamente nuove grazie ai monitor da gioco LG UltraGear ad alte prestazioni, disponibili in varie dimensioni e fattori di forma per soddisfare ogni tipo di giocatore".

Disponibili per il pre-ordine negli Stati Uniti a partire dal 12 dicembre, i nuovi monitor OLED da gioco di LG saranno lanciati nei mercati chiave del Nord America e dell'Asia a gennaio, in Europa a febbraio e in Medio Oriente e America Latina nei mesi successivi.

Vi rimandiamo, infine, alla gamma di monitor LG UltraGear del 2022.