LG lancia TV microLED 4K da 136 pollici: il prezzo è spaventoso!

LG continua a spingere i confini dei pannelli TV in seguito al lancio del TV OLED più grande al mondo: in questa giornata la società sudcoreana ha presentato un TV microLED 4K da 136 pollici il cui prezzo è quasi il doppio del televisore rivale “The Wall” progettato e venduto da Samsung.

Come ripreso da FlatpanelsHD, LG ha confermato questo modello denominato MAGNIT come un “display di lusso residenziale”, ergo dedicato ad ambienti come centri commerciali, saloni o grattacieli. Il pannello in questione può arrivare a 2000 nits di luminosità di picco e ha una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, offrendo neri profondi, contrasto eccezionale e contenuti HDR.

Michael Kosla, VP di LG USA, ha dichiarato: “Con le sue prestazioni rivoluzionarie, LG MAGNIT 4K da 136 pollici è un display residenziale di lusso che offre agli spettatori il colore, la nitidezza e il contrasto all'avanguardia del Micro LED di LG combinati con l'elaborazione Alpha 9 AI potenziata progettata per presentare film, programmi TV o brani digitali arte in modo ottimale. I proprietari di case esigenti di oggi si aspettano un livello sempre più elevato di sofisticatezza tecnologica e LG MAGNIT 4K da 136 pollici offre una grafica stellare e un'aria di esclusività che non può essere replicata in negozi al dettaglio”.

Rispetto al TV The Wall svelato da Samsung nel luglio 2021, venduto a 155.000 dollari, l’LG MAGNIT 4K costa 299.999 dollari; insomma, quasi il doppio. La vendita verrà riservata a partner commerciali specifici come Bang & Olufsen, che offrirà il TV in bundle con gli speaker Beolab 90.