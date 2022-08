LG lancia il TV OLED più grande al mondo: il G2 da 97 pollici

A pochi giorni dalla presentazione del monitor LG OLED curvo da 240Hz, il produttore annuncia l’imminente arrivo sui mercati globali del TV OLED più grande al mondo. Si tratta dell’LG OLED evo Gallery Edition modello 97G2, le cui date di lancio saranno rese note nelle prossime settimane.

Il TV LG OLED evo 97G2 sarà presentato in occasione dell’IFA 2022, come parte della gamma di TV premium. Sfruttando la tecnologia LG OLED evo, con processore intelligente a9 Gen5 è parte determinante grazie agli avanzati algoritmi d’immagine che assicurano una resa realistica e un’esperienza cinematografica immersiva. Grazie al Gallery Design, è appositamente studiato per essere appeso a filo muro grazie alla staffa inclusa nella confezione.

LG presenterà, sempre in occasione di IFA 2022, anche la propria proposta di TV 8K. Tra i protagonisti ci saranno i TV LG Signature OLED 8K da 88 pollici ed il TV QNED da 86 pollici. Entrambi sono in grado di combinare le dimensioni con la nitidezza delle immagini grazie all’8K.

Inoltre, sempre in occasione di IFA 2022, sarà in mostra anche l’LG Micro LED 136 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel, ed i visitatori potranno ammirare tutti i televisori premium LG, incluso appunto il primo TV OLED da 97 pollici al mondo.