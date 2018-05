LG: è morto a 73 anni lo storico chairman Koo Bon-moo

E' morto, all'età di 73 anni, Koo Bon-moo, lo storico chairman e presidente di LG che ha guidato la compagnia negli ultimi ventitrè anni. Le cause della morte sono da ricercare in alcune complicanze legate al tumore al cervello contro cui stava lottando da tempo.

Come spesso accade nelle grosse aziende asiatiche, il suo posto con probabilmente sarà preso dal figlio, che attualmente guida la divisione display della compagnia. Koo Bon-moo faceva parte della terza generazione della famiglia fondatrice di LG, ma è unanimemente riconosciuto come colui che ha trasformato l'azienda nel gigante tecnologico di oggi.

Divenuto presidente nel 1995, quando LG si chiamava Lucky Goldstar ed aveva generato entrate per 27 miliardi di Dollari. Negli anni seguenti, il dirigente sotto la sua guida ha continuato la sua opera di espansione internazionale investendo in display (in particolare LCD) e batterie agli ioni di litio che poi si sono rivelati essere cruciali per gli smartphone, TV a schermo piatto e PC. Attualmente la compagnia è una delle più importanti del settore tecnologico.

Durante la sua presidenza, LG ha dovuto affrontare anche qualche problema, in particolare di recente la società è finita sotto l'occhio del Ministero dell'Economica per evasione fiscale da parte dei membri della famiglia.