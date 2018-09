LG ha creato un incredibile canyon con 246 display OLED all'IFA di Berlino

In occasione di IFA 2018, LG Electronics ha dato vita all’interno del suo stand all’LG OLED Canyon, un’installazione immersiva ed esclusiva che sfrutta la straordinaria tecnologia e flessibilità dei business display by LG Electronics.

Il “canyon” curvo, lungo circa 27 metri, è formato da 246 business display “Open Frame” LG OLED, disposti in una configurazione concava e convessa in grado di offrire ai visitatori un’esperienza di immersione visiva.

La realizzazione di questa sorprendente installazione video è stata possibile grazie alla tecnologia OLED di LG e, in particolare, alla serie “Open Frame” OLED Signage da 55” (Serie EF5), che permette di piegare e flettere i display per riprodurre fedelmente le forme degli ambienti naturali.

All’interno dell’LG OLED Canyon verranno riprodotti cinque paesaggi naturali, esempi di alcune delle più grandi meraviglie del mondo: dal ghiacciaio Columbia in Alaska alle cascate dell’Iguazù, al confine tra Argentina e Brasile, dall’Antelope Canyon in Arizona al Parco Nazionale di Redwood, in California, fino all’Haleakalā National Park delle Hawaii. Questi straordinari spettacoli vengono riprodotti in modo sorprendente all’interno dell’LG OLED Canyon, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza unica che li proietterà idealmente all’interno di questi paradisi naturali.

L’esperienza risulta così immersiva grazie alla straordinaria qualità video degli “Open Frame” OLED Signage da 55” (Serie EF5). La tecnologia OLED, infatti, permette di accendere o spegnere completamente ogni singolo pixel, dando nuova vita ai colori e creando un infinito contrasto ottimizzato, perfetto per contenuti “ad alta dinamicità”.

Posizionato all’ingresso dello stand LG a IFA, l’LG OLED Canyon si caratterizza per un mix di schermi “Open Frame” concavi e convessi. L'installazione video è resa ancora più coinvolgente grazie all’impiego di un sistema audio immersivo Dolby Atmos, una combinazione tra immagine e suono che rende l’esperienza offerta da LG a IFA 2018 ancora più realistica ed affascinante.