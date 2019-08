LG ha mostrato un trailer in cui compare uno smartphone con tre display

LG ha mostrato un breve trailer di presentazione per la conferenza IFA 2019 di Berlino in cui compare quello che sembra uno smartphone con tre display.

Nel video, di circa 20 secondi, si vede un primo schermo sul quale viene mostrato un videogioco, poi un secondo in cui compare la mappa per la conferenza e infine i due schermi vengono chiusi e compare un altro piccolo display con l’ora e la data della presentazione di LG.

Il concept è molto simile a quello del secondo display accessorio per il V50 ThinQ ma in questo caso non è presente il terzo display che compare in questo presunta nuova versione.

Le speculazioni sul quanto mostrato sono già molte: c’è chi ritiene possa essere un nuovo accessorio per il già citato V50 e chi pensa ad un nuovo LG V60 ThinQ.

Quasi sicuramente il video non mostra un dispositivo “pieghevole” perché LG sta lavorando al lancio dei nuovi TV OLED flessibili.

Non resta che attendere la conferenza di LG all’IFA 2019 che si terrà il 6 Settembre a Berlino.