LG da oggi ferma per sempre la produzione di smartphone e tablet

L’addio definitivo al mercato smartphone da parte di LG è avvenuto a inizio aprile, sorprendendo gli appassionati del mondo tech come un fulmine a ciel sereno. Giusto oggi, però, la società sudcoreana ha ufficialmente fermato la produzione di telefoni e tablet, avviando una fase di conversione per le sue fabbriche.

I rapporti rilasciati in Corea del Sud nelle ultime ore hanno reso noto che la fabbrica di LG Electronics in Vietnam, quella dove venivano costruiti praticamente tutti gli smartphone del brand, dovrebbe passare alla produzione di elettrodomestici per mantenere occupati gli operai; i lavoratori restanti, invece, non verranno licenziati ma riassegnati entro la fine di luglio.

Nello stabilimento di Haiphong gli operai e i dipendenti avranno un destino simile, con un passaggio alla produzione di elettrodomestici e soprattutto televisori; alcuni di essi, invece, si dedicheranno alla produzione di moduli e display per fotocamere con le consociate LG Innotek e LG Display.

Questa mossa sarebbe dovuta da un periodo estremamente positivo per LG Electronics, dato che nel secondo trimestre del 2021 l’azienda ha registrato vendite record per 6,3 miliardi di dollari nel settore elettrodomestici, superando la famosa rivale Whirlpool. La crescita, però, riguarderebbe la società in toto: dopo la chiusura della divisione smartphone, LG ha registrato un fatturato record di 14 miliardi di euro, superando i record precedenti.

Sebbene il futuro del settore smartphone per LG sia ben definito lato produzione con un addio definitivo, la società ha anche confermato che continuerà a supportare i dispositivi mobili già rilasciati con tre anni di aggiornamenti software per i modelli ammiraglia, arrivando fino ad Android 13. Verranno garantiti, inoltre, i servizi post-vendita per 4 anni dalla data di produzione del dispositivo.