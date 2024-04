LG OLED C3 2023 da 42' a meno di 1000€ è un AFFARE CLAMOROSO

Portarsi a casa un OLED può essere una spesa importante. Ma al contempo si tratta di un esborso tra i più sensati se pensate di sfruttare il vostro televisore per gustarvi una valanga di contenuti. Oggi, grazie ad uno sconto imperdibile, potrete realizzare il sogno di arricchire il vostro salotto con un OLED ad un prezzo mai visto.

Parliamo nello specifico del modello C3 di LG, tra i leader del settore nonché punto di riferimento degli OLED per qualità dei pannelli e software. La stessa azienda coreana che ha presentato il suo TV Signature OLED trasparente, anticipandoci quello che sarà lo standard del futuro. Scendendo ancor più nei dettagli, il modello in offerta ha una diagonale da 42", adattabile a un qualsiasi ambiente domestico, ideali per gustarsi appieno contenuti con risoluzione fino al 4K. Grazie a questo sconto Amazon potrete portarvelo a casa all'incredibile cifra di 943,98€, meno di mille euro per un device come questo non si erano mai visti.

A spingere le prestazioni del pannello, l'a9 di LG, in grado di spremere i vostri contenuti fino a 120 fps. A corredo il Dolby Atmos ed il VRR, due elementi fondamentali per chiunque voglia tirar fuori da questo pannello il meglio per intrattenimento e gaming. Inutile qualsiasi preambolo circa quella che è la tecnologia alla base di questo televisore: l'OLED è, ad oggi, lo standard qualitativo migliore sul mercato e, con questo C3 di LG, state pur certi che non rimarrete delusi.

