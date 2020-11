LG OLED CX da 55 pollici con soundbar in regalo in super sconto su Amazon

Continuano le offerte del Black Friday d'anticipo di Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle consente di portare a casa al minimo storico il TV LG OLED da 55 pollici della gamma CX, in bundle con la soundbar SLY 2.1.

Il prezzo del pacchetto è di 1.499,99 Euro, rispetto ai 1.999 Euro di listino. Dati alla mano di Keepa si tratta del prezzo più basso mai raggiunto, motivo per cui consigliamo di effettuare rapidamente l'acquisto in caso d'interesse. Fino a qualche ora fa, infatti, il prezzo era di 1.599,99 Euro.

Amazon garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro mercoledì 25 novembre per i clienti Prime, ma permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva di 1 o 2 anni al prezzo di 54,29 o 92,69 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Il TV include un pannello OLED 4K co n8 milioni di pixel autolluminati. Come abbiamo avuto modo di raccontare anche nella nostra recensione dei TV LG CX, è basato sul processore a9 Gen 3 e su webOS come interfaccia grafica, che permette di accedere ai contenuti di Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+, Infinity e di tutte le principali piattaforme di streaming. Sono inoltre presenti anche Google Assistant ed Alexa, come assistenti vocali.

La soundbar è da 400W, con tecnologia Virtual:X e tre altoparlanti frontali a cui si aggiunge il subwoofer.