LG OLED evo 2022 da 55' in doppia offerta da Unieuro: oltre 600 euro in meno

Dopo avere visto i migliori smart TV in sconto a meno di 250 euro da Unieuro, torniamo sul portale della medesima catena di distribuzione per scovare le offerte più interessanti sui televisori di ultima generazione. A farsi notare è il doppio sconto sull’LG OLED evo del 2022 da 55”, il quale scende di oltre 600 euro rispetto al listino.

La promozione in questione riguarda il modello LG OLED55C26LD, novità del 2022 appartenente alla serie C26 e caratterizzato dal pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento nativa di 100Hz e tempo di risposta di 1ms. Lato video troviamo il supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, assieme ad AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC per il gaming. Lato audio, invece, c’è la codifica Dolby Atmoss. Il sistema operativo è webOS 22 con applicazioni come Netflix, DAZN e Prime Video, già installate.

Il prezzo di listino di 2.099 euro viene tagliato del 28% a 1.499 euro ma, grazie al 5% di extra sconto in caso di acquisto online, scende ulteriormente a 1.424,05 euro. La consegna a domicilio è gratuita, mentre il pagamento può essere effettuato in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal.

In chiusura, rammentiamo che il Sottocosto continua da Unieuro fino al 27 ottobre.