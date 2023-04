LG OLED EVO G3 arriva in Italia: prezzi e tagli

LG ha annunciato oggi la disponibile del nuovo TV LG OLED evo G3 in Italia. Il televisore può essere acquistato direttamente sull’LG Online Shop e nei migliori negozi d’elettronica in quattro tagli.

Par il modello da 55 pollici vengono richiesti 2599 Euro, che diventano 3.599 Euro per quello da 65 pollici, 5.199 Euro per la variante da 77 pollici e 6.499 Euro per il modello da 83 pollici.

Alla base della scheda tecnica troviamo il processore 4K a9 Gen6 con Intelligenza Artificiale, che gestisce la riproduzione di colori e dettagli attraverso una serie di tecnologie di deep learning. Presente anche la feature OLED Dynamic Tone Mapping Pro che offre dettagli più nitidi anche nelle zone molto chiare o molto scura grazie alla mappatura dinamica su 20mila blocchi.

A livello estetico, il G3 riprende il design One Wall che permette di montare il televisore a filo muro grazie alla staffa inclusa. Fronte OS, invece, l’esperienza d’uso della serie G3 è stata ottimizzata grazie ad un aggiornamento dell’UI e del sistema operativo webOS 23. Presente anche la nuova architettura di controllo della luce Brightness Booster Max che offre una luminosità del 70% maggiore rispetto ad un TV OLED tradizionale.

Per tutti i dettagli sul TV vi rimandiamo direttamente alla pagina presente sul sito web di LG, dove è possibile completare anche l’acquisto.