LG OLED evo Gallery Edition disponibile in Italia: 83' 4K, ma che prezzo!

In seguito al debutto della gamma TV 2022 di LG in Italia, uno dei modelli che ha suscitato più curiosità nei consumatori è l’OLED evo 4K da 83 pollici confermato nel Belpaese in queste ore tramite il sito ufficiale. Il prezzo è davvero elevato, ma la qualità è davvero sorprendente.

Questo televisore specifico ha un pannello OLED WRGB Ultra HD 4K con frequenza di aggiornamento pari a massimo 120 Hz, tecnologia Brightness Booster Max per immagini più luminose del 30% e processore α9 Gen5 potenziato dall’intelligenza artificiale. Ad accompagnare tutto ciò, dunque, è un sistema di dissipazione del calore più efficace rispetto quello implementato anche negli OLED top di gamma precedenti.

Lato connettività troviamo lo standard Wi-Fi 6 e, soprattutto, quattro porte HDMI 2.1, pronte a supportare al meglio le console di ultima generazione. A tale proposito, notiamo la compatibilità con Auto Low Latency Mode e Variable Refresh Rate, oltre alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync; peraltro, grazie a webOS 22, piattaforma smart proprietaria su cui si basa l’LG OLED evo Gallery Edition, si trovano pre-installate app come Stadia e GeForce NOW per il gaming in streaming. Sul fronte video troviamo infine gli standard HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ, mentre lato audio figura la decodifica Dolby Atmos.

Il prezzo a cui viene proposto sul sito LG è pari a 6.499 Euro, con prezzo abbassato a 6.369,02 Euro per gli utenti registrati. Insomma, non è affatto accessibile al consumatore medio.

Qualche giorno fa, invece, LG ha presentato DualUp, il primo monitor per PC con aspect ratio 16:18.