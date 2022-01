LG OLED EX è ciò che aspettavamo per abbandonare i mini-LED?

Dopo la presentazione di LG OLED EX, nuova tecnologia che avrà la sua giusta visibilità anche nel corso del CES 2022, in molti iniziano a chiedersi se questa tecnologia potrà effettivamente competere con i mini-LED.

In effetti, il preannunciato incremento del 30% nella luminosità di picco lascia ben sperare per la sua adozione sul mercato, ma in particolare questa nuova frontiera potrebbe seriamente andare a minare il terreno della tecnologia di cui Samsung si è fatta promotrice.

L'utilizzo del deuterio consentirà ai nuovi OLED EX di raggiungere picchi mai visti nel settore dei pixel autoilluminanti, al contempo andando a colmare un gap non di poco conto rispetto alle controparti retroilluminate. Per questo motivo, i ragazzi di WCCFTech suggeriscono che questa piccola grande rivoluzione potrebbe seriamente rappresentare l'alternativa principe ai Mini-LED, dato che andrebbe a ovviare al suo principale difetto, ovvero la presenza dei bagliori di cui alcuni utenti con iPad Pro 12.1 hanno segnalato l'esistenza. Benché questi bagliori siano ampiamente mitigati rispetto al passato, è chiaro che la tecnologia OLED per definizione non avrà questo tipo di problema, a prescindere dalla sua luminosità di picco.

Ora la faccenda si farà davvero interessante. Questa nuova tecnologia sarà sufficiente per convincere alcuni big del settore - qualcuno ha detto Apple? - a effettuare una transizione epocale? Del resto, le voci sul MacBook OLED insistono già da tempo, per non parlare della possibilità di apportare questo upgrade anche sugli iPad Pro di prossima generazione.

Nel frattempo, per comprendere al meglio le differenze, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su Samsung Neo QLED e sulle nuove tecnologie, tra cui proprio i Mini-LED.