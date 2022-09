LG OLED Flex ha un prezzo: il monitor pieghevole da 42' non è per tutti

Il TV OLED pieghevole LG OLED Flex LX3 è certamente uno dei dispositivi più attesi del mondo tech: dopo la presentazione all’IFA 2022 lo scorso agosto, gli occhi degli appassionati si sono tutti posati su questo televisore, di cui solo ora è stato ufficializzato il prezzo statunitense.

In vista del CEDIA 2022, la divisione nordamericana di LG ha chiarito che LG OLED Flex sarà disponibile a partire da ottobre alla cifra di 3.000 dollari, oltre il doppio rispetto al prezzo al dettaglio suggerito dell'LG C2 da 42 pollici e vicino al triplo dell'attuale prezzo al dettaglio di C2. Ricordiamo, difatti, che LG OLED Flex LX3 non è altro che una versione pieghevole del TV C2, con display 4K con HDR, sistema operativo webOS e anche i sintonizzatori TV; la sua peculiarità è la possibilità di essere utilizzabile piatto o curvo, a seconda delle preferenze.

Nel contesto dell’ufficializzazione del prezzo, LG USA ha dichiarato: “LG OLED Flex inaugura una nuova era di personalizzazione dello schermo. Dotato del primo schermo OLED pieghevole da 42 pollici al mondo, l'LX3 è il display perfetto per console coinvolgenti, PC e giochi su cloud e per godersi le trasmissioni TV in diretta e lo streaming di contenuti Con il semplice tocco di un pulsante sul telecomando, il display di LG OLED Flex può passare da completamente piatto a curvo spettacolare (900R)”.

I tempi di lancio e la disponibilità annunciati per il Nord America non dovrebbero comunque coincidere con i dati per il Vecchio Continente, dove comunque arriverà sicuramente “entro ottobre 2022” ma, con ogni probabilità, a un prezzo differente.

Parlando sempre di monitor particolari, anche Corsair ha lanciato un monitor OLED pieghevole da gaming.