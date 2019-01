LG OLED TV R ufficiale: il primo televisore arrotolabile sarà acquistabile da quest'anno

Nel corso della conferenza di LG tenutasi nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas, la società sudcoreana ha finalmente annunciato ufficialmente OLED TV R, il primo visore arrotolabile. Alcuni colleghi d'oltreoceano hanno anche già potuto testarlo in anteprima e sarà acquistabile tra qualche mese.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, il nuovo televisore dispone di una base in cui il display pieghevole rientra una volta che il dispositivo viene spento. Il funzionamento è impressionante e vi consigliamo di guardare il video presente qui sopra per farvi un'idea in merito.

L'ampio display da 65 pollici potrebbe sembrare, a un primo sguardo poco attento, un normale televisore, ma premendo un semplice tasto esso inizia a scendere fino a "sparire" completamente all'interno della sua base. Il prodotto dispone anche di un sistema di altoparlanti Dolby Atmos da 100 watt. Per quanto riguarda la qualità visiva, i colleghi che hanno potuto provarla affermano che siamo in linea con quanto fatto vedere dagli ultimi modelli OLED 4K di LG. Non mancano il supporto ai 120FPS, l'ultima versione di WebOS e il processore Alpha 2 di seconda generazione. Interessante il supporto ad Apple AirPlay 2 e a HomeKit. Si tratta chiaramente di un prodotto per pochi, visto il suo prezzo sarà ovviamente molto alto. LG OLED TV R sarà acquistabile a partire dalla seconda metà dell'anno.