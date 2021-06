LG porta il Dolby Vision HDR in 4K 120Hz sui TV OLED C1 e G1

LG ha annunciato di essere diventato il primo produttore di TV ad offrire il supporto al Dolby Vision HDR a 4K e 120Hz sui modelli della linea OLED C1 e G1 2021. La novità arriva con il firmware 15.03.27, ma nel comunicato il produttore osserva che sarà espansa anche ad altri modelli arrivati sul mercato durante l'anno in corso.

"Anche altri modelli della gamma di TV 2021 di LG come la serie OLED Z1, la serie QNED Mini LED QNED99 e i televisori della serie NanoCell NANO99 riceveranno l'aggiornamento a luglio. Sono in fase di test anche ulteriori modelli TV 2021 e 2020 per il Dolby Vision a 60Hz o 120Hz" si legge nel comunicato ufficiale diffuso da LG sui propri canali ufficiali, dove però LG non indica alcuna possibile finestra di lancio per l'aggiornamento.

Il nuovo firmware aggiunge anche la Game Dashboard, un nuovo menù che aiuterà i proprietari dei TV a configurare i propri televisori.

I colleghi di The Verge, inoltre, riprendendo alcune dichiarazioni rese dalla società a Forbes osservano che i test per il supporto Dolby Vision 4K/120Hz sono in corso su altri modelli, inclusi i CX e BX dello scorso anno, mentre non sono arrivate informazioni da questo fronte.

Sempre a proposito dell'OLED C1, ricordiamo che Everyeye ed LG consentono di ottenere un buono del 25% sull'acquisto dei TV C1 fino al prossimo 4 Luglio, utilizzando il codice indicato nella news.